丁冠豪馬房周日（21日）賽駒之一「飈驥」，上仗復由史卓豐策騎，結果後發先至爆出16倍冷Ｗin，馬兒相隔七個半月重開勝門。

「飈驥」季內之前五戰皆北，並皆輸五個馬位或以上。

不過，這匹六歲澳洲自購馬上仗增程初跑1800米，卻有脫胎換骨般的表現。

「飈驥」上仗之勝造就丁冠豪從練首贏田草1800米，別有一番意義。

「飈驥」近期狀態一直都很好，近幾場跑1400及1600米，走勢不太強勁。

晨課所見，此駒口勁已收斂，上次被部署跑1800米，結果試出彩虹。

正因其口勁收斂，再跑長一點也無妨。

如是者，「飈驥」今戰被部署進一步加程出賽第二場2000米，隨時趁勇再建一功。

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