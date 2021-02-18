周日（21日）沙田七草三泥賽事，草地用A加3欄作賽，天文台預測天晴，估計場地掛牌為好地。

睇番最近1月24日同一移欄，雖然有「勁搏」及「飈驥」後上贏馬，不過其餘頭馬均守前五位入直路建功，其中「巴基之友」及「好眼光」放頭入直路帶到。

另外，「將俠」、「旺蝦王」及「興惑」均於早段守貼欄包廂位建功，具前速守好位馬，仍可優先留意。

今戰列陣馬中，第二場「天池怪俠」在近兩次A加3欄賽事均有份列陣且上名，憑出色場地性能仍然有力爭勝。

另外，第四場「巴基之友」上仗初跑A加3欄即勝，贏完等番同一移欄再跑可添食。

至於三場泥地路程均為1200米，近兩場同程頭馬「好玩福星」及「新力寶」均從中間位置衝上反先對手。

故此頭場「陽明滿滿」、第六場「特駒聯盟」及第八場「超能力」等擅跑泥地之後追馬可秤先。

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