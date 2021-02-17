馬會嚴打騎師不小心策騎，由鼠年延續到牛年。

繼剛周日（14日）年初三有彭國年及周俊樂因此被罰停賽及停賽加罰款後，這兩人在今晚（17日）年初六再因同類違規被處分。

見習騎師周俊樂第四場不小心策騎「秒秒精彩」，被罰3月10日起停賽三天及40,000元。

這位韋達徒弟剛周日已因不小心策騎第九場「韋小寶」，被罰2月24日起停賽兩天及40,000元，如今可謂禍不單行。

彭國年頭場不小心策騎「威武承傳」，被罰3月13日起停賽兩天。

他剛周日已因第二場不小心策騎「天地同心」，被罰由3月7日開始停賽兩天。

在這情況下，這位公司騎師將於3月7日起連續停賽四個賽馬日，直到3月21日星期日沙田日馬才可復出。

另外，梁家俊今晚第二場不小心策騎「寶成智叻」，被罰由3月3日開始停賽兩天。

連同莫雷拉及郭能的罰則計算在內，於3月首三星期內將有五位騎師需要停賽。

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