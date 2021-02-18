丁冠豪近期成績甚佳，剛周三（17日）憑初出馬「蝦餃燒賣」即勝，由鼠年旺到牛年！

周日（21日）上演三場大賽，丁廐雖然無馬列陣，不過在其餘賽事不乏實力馬，且看能否延續旺勢再添勝仗。

第五場四班草地1400米，「春風得意」自從加盟丁廐後漸入佳境，再跑1400有力作出突破。

丁冠豪受訪時說：「『春風得意』加盟我廐日子不算長，不過狀態進展令我滿意，此駒並非一匹正宗短途馬，因此上仗安排牠增程跑1400米。」

「可惜該役排12檔起步，馬兒被迫留得太後，儘管衝刺良好，惟名次未算理想。」

「『春風得意』拼後狀態依然甚佳，今場備戰完整，再跑1400希望能抽到較佳檔位，改善演出。」

「假如此駒今仗未能勝出，下仗可能安排此駒跑1600米，無論如何，希望牠今仗會有好成績。」

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