丁冠豪今季暫時勝出19W，排練馬師榜第八位。

周日（21日）沙田十場賽事，丁廐派出六駒上陣，其中一匹實力馬是第六場「文明之星」。

「文明之星」今季開始在港上陣，首戰走勢不俗，可惜其後三戰表現平平。

丁冠豪表示自己反覆思量，希望為馬兒找到最佳出路。

他認為「文明之星」試泥閘走勢甚佳，因此今次決定轉戰泥地，論狀態並無不妥，一切對辦，期望今戰能夠試出彩虹。

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