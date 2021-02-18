潘頓剛周三（17日）勝出「喜駿駒」，季內暫時勝出62W，但仍落後榜首莫雷拉27場頭馬。

周日（21日）潘頓策騎九駒上陣，但部分馬排檔欠佳。

第四場「榮惑」（14檔）、第五場「金像非凡」（10檔）、第六場「好玩福星」（10檔）及第十場「北極光」（13檔）均排雙位數檔位。

其中「好玩福星」及「北極光」均曾在潘頓胯下勝出，有望克服不利檔位爭勝。

至於馬王「時時精綵」出戰第七場香港金盃排第2檔，能否抵禦「金鎗六十」之後勁，令人期待。

潘頓周日座騎排檔

場次 馬匹 檔

一 發財好市 3

三 嘉應之星 8

四 榮惑 14

五 金像非凡 10

六 好玩福星 10

七 時時精綵 2

八 醒臣 8

九 包裝永勝 9

十 北極光 13

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