潘頓剛周三（17日）勝出「喜駿駒」，季內暫時勝出62W，但仍落後榜首莫雷拉27場頭馬。
周日（21日）潘頓策騎九駒上陣，但部分馬排檔欠佳。
第四場「榮惑」（14檔）、第五場「金像非凡」（10檔）、第六場「好玩福星」（10檔）及第十場「北極光」（13檔）均排雙位數檔位。
其中「好玩福星」及「北極光」均曾在潘頓胯下勝出，有望克服不利檔位爭勝。
至於馬王「時時精綵」出戰第七場香港金盃排第2檔，能否抵禦「金鎗六十」之後勁，令人期待。
潘頓周日座騎排檔
場次 馬匹 檔
一 發財好市 3
三 嘉應之星 8
四 榮惑 14
五 金像非凡 10
六 好玩福星 10
七 時時精綵 2
八 醒臣 8
九 包裝永勝 9
十 北極光 13
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