周日（21日）沙田馬場將舉行三場大賽，分別是三冠大賽次關2000米香港金盃、香港速度系列次關1400米女皇銀禧紀念盃，以及四歲馬系列次關1800米香港經典盃。

馬迷焦點落在呂健威馬房鎮倉寶「金鎗六十」身上，牠將首度與馬王「時時精綵」同場對戰。

何澤堯表示對「金鎗六十」仍然充滿信心。

他說：「『金鎗六十』今場跑2000米香港金盃，難度一定高於上季贏2000米打吡時。」

「因為今場面對一班年長及有經驗的賽駒，而上屆馬王『時時精綵』是匹傑出的長途馬，今場跑2000米，這匹東廐馬佔很大的優勢。」

「記得『時時精綵』於2018年服役期間，我曾三度夥拍此駒上陣，牠是一匹優秀的良駒，步幅很大。」

「『時時精綵』跑來均速，需要順住牠的走勢而逐步慢慢加速，其特性與跑法，均與『金鎗六十』大為不同。」

「今次這兩匹良駒同場對撼，我對『金鎗六十』仍然很有信心，因為此駒年輕力壯，狀態大勇。」

「早前我夥拍『金鎗六十』試泥閘輕舒步頭，馬兒的走勢舒暢，我期待周日再次夥拍此駒再下一城。」

另外，「金鎗六十」馬主陳家樑在其社交網站，分享了愛駒早上操練後的相片，並寫上「金鎗六十」向各位拜年，祝香港馬迷身體健康、恭喜大家發財。

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199