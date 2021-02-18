英國Cheveley Park Stud宣布，旗下老牌種馬Pivotal在28歲之年將會頤養天年，退役不再作種馬。

Pivotal服役時出賽六次獲得四冠，最高成就勇奪一級賽楠索普錦標及二級賽皇席錦標。

Pivotal退役後亦成為出色種馬，至今所生下的子嗣當中，有32匹貴為一級賽頭馬。

其中包括杜拜世界盃盟主「非洲傳說」、澳洲一級賽冠軍「亞飛利」、「歡暢」等多匹佳駟；而運港子嗣中則有在愛倫從練時代的「好彩」，贏過未改制前的女皇銀禧盃。

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