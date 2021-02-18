備受關注的星級短途馬「忠心勇士」缺陣多時，轉投方嘉柏馬房後至今仍未安排上陣。

「忠心勇士」早前分別在沙田及從化馬場的草地上完成了數課重要的快操。

練馬師方嘉柏認為此駒傷癒後正逐漸恢復狀態，現時甚為滿意牠的進度。

方嘉柏說：「幸運地，『忠心勇士』的進度十分理想。我們即將安排牠進行試閘，期望在此階段一切順利。」

「忠心勇士」於2019年在沙田打破了由「蓮華生輝」保持多年的1000米場地時間紀錄，但去年競逐主席短途獎（1200米一級賽）時流鼻血，並於同年9月肌腱受傷，令競賽生涯蒙上陰影。

出自父系「識奔」的「忠心勇士」自上季末轉投方嘉柏馬房後，迄今尚未再於賽事中亮相。

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