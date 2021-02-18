沙田馬場周日（21日）共設三場泥地1200米賽事，出馬眾多。

田泰安季內泥戰成績勝過莫雷拉及潘頓，暫有七Win，其中六場出自1200米，是真真正正的泥地一哥。

無獨有偶，他在周日三場同程賽事均騎惡馬，有機會從中起孖甚至中三元。

當中，韋廐第八場「超能力」暫九戰泥地同程取得五冠兩亞一季及一第五，實力出眾。

如今再被部署出戰強項，有好表現乃意料中事。

此駒經過兩個月休息後，體力復元兼充滿新鮮感，早前試泥閘也有出色表現，值得支持。

苗廐第一場「多多寶驥」今季一出即在泥地短途輕勝而回，近兩仗俱於此程入Q，本身跟田泰安合拍，這次打王牌擺明車馬求勝。

至於丁廐第六場「文明之星」亦有打王牌，本身贏過泥地試閘，初次跑泥隨時一錘定音。

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