「川河尊駒」（方嘉柏馬房）於去年4月舉行的冠軍一哩賽（一級賽）中，以七歲之齡力克「美麗傳承」（已退役）掄元。

「川河尊駒」不但打破對方連續三屆勝出該賽的美夢，更證明自己寶刀未老，實力毫不遜於一眾頂級佳駟及其他較年輕的頂尖賽駒。

這匹「勇無疑」的兒子儘管今季已屆八歲，步入競賽生涯暮年，狀態卻可說是處於出道以來的高峰。

「川河尊駒」將於周日（21日）角逐女皇銀禧紀念盃（一級賽1400米），屬九匹參賽馬中最年長的一駒。

其練馬師方嘉柏說：「馬兒顯得悠然自得，我們只管盡力讓牠保持最佳狀態。當然這樣並不容易，尤其是牠到了這個年紀，不過牠對競賽的熱情絲毫沒有減退。」

「川河尊駒」以往此時通常會角逐同日舉行的另一項一級賽香港金盃（2000米），方嘉柏今年卻選擇讓此駒縮程角逐女皇銀禧紀念盃，避免與出爭香港金盃的「金鎗六十」（呂健威房）正面交鋒。

方嘉柏續說：「在這出賽安排下（『金鎗六十』不會同場角逐），我們讓牠回復新鮮感出爭此賽，我們知道牠有力爭勝。」

「牠全盛時曾擊敗本地最出色的賽駒，上月出爭董事盃時也緊隨『金鎗六十』過終點，今仗可望能夠續取得佳績。」

「馬兒出道至今一直表現卓越。牠今仗排檔甚佳，希望在陣上能夠佔取好位。牠狀態很好，我有信心牠能夠取得佳績。」

「『川河尊駒』在香港贏得的總獎金已超逾五千萬港元，但牠應該有機會再贏多一千萬港元，希望一切順利，我將為馬主盡力而為。」

「川河尊駒」曾數次征戰海外，包括連續兩年攻下新加坡一級賽克蘭芝一哩賽（2018及2019年）。

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