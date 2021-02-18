沙田馬場周日（21日）舉行十場泥草日賽，羅富全馬房共有九駒。

其中，角逐第一場四班1200米泥地的「俏芳華」，其馬主廖齡儀與羅富全一家關係密切。

廖齡儀原來正是練馬師羅富全的親家奶奶，亦即是羅富全兒子羅峻濼的太太Karen之母。

羅富全在年初三（14日）情人節當天生日，他賽後於社交網站上載一張圖片，表示十分感謝親家為他設晚宴慶生。

廖齡儀是博愛醫院總理，本身亦是馬主，過去她與友人合夥持有的「四小福」（已退役），在服役後期由羅富全訓練。

廖齡儀目前除有周日初出的三歲紐國自購新馬「俏芳華」外，還有團體馬「堅離地」（賢廐），她是後駒馬主白雪公主團體經理人之一。

「俏芳華」早前在從化試閘掄元，本身進度不錯，今次報名有出賽優先權，出擊目標清晰。

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