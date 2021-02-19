周日（21日）沙田賽事，頭場四班1200米泥地「發財好市」，上場在港初出在楊明綸胯下跑第三名。

然而賽後翌日被驗出右前腿橈骨出現移位碎骨，其後經全身麻醉後，右前膝接受內窺鏡手術。

周日是「發財好市」康復後復出的首戰，今場將由潘頓接手，轉爭泥地或可試出彩虹。

潘頓說：「『發財好市』近期兩次試泥閘均掄元，牠在泥地走勢不錯，我估計牠跑泥地應合。」

「最近一次試泥閘，馬兒起步一般，希望牠今仗在真正競賽時出閘順利。」

「『發財好市』的身形龐大，我認為牠是有能力的，相信牠跑完上場賽事後，從實戰中吸取經驗後，今場再出有更接近的表現。」

「鄭廐目前仍未達標（2Ｗin），我很希望可以為鄭廐多贏頭馬。」

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