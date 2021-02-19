周日（21日）沙田泥草混合賽，羅廐第一場參戰馬「俏芳華」相當受關注，須知此駒馬主廖齡儀正是練馬師羅富全的親家奶奶，亦即是羅富全兒子羅峻濼的太太Karen之母。

今朝（19日）七點左右，羅富全兩父子企喺機坪熱身圈欄邊，近距離觀察禮拜日（19日）戰馬「俏芳華」踱步熱身。

隨後佢哋又跟隨馬匹前往烽火台，再度觀察馬匹內圈跑道操練走勢，睇完之後踩單車返回馬房。

從今晨動態可見，羅富全父子明顯對呢隻「親家馬」特別肉緊，今次隨時有可能一出即勝。

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