周日（21日）沙田馬場戲碼甚豐，因為三冠大賽、速度系列及四歲系列的次關賽事於同日上演。

貴為新盃王的告東尼，於此日有13駒列正選，第七場2000米香港金盃，東廐三雄「時時精綵」、「添滿意」及「馬克羅斯」惡鬥「金鎗六十」；第三場1400米女皇銀禧紀念盃，則有「嘉應之星」及「二郎」硬撼「川河尊駒」與「夏威夷」；第九場1800米香港經典盃，「幸福老撾」與「包裝永旺」均為黑馬分子，尚須爭分確保入選打吡大賽，必拼無疑。

除了三項大賽，其餘賽事則有「加州」系雙龍出海，第六場「加州凱歌」與第十場「嘉應精彩」兩匹王牌馬各具爭勝本錢，前駒回師最佳途程泥地1200米；後駒特擅田草1400米，今仗配合同主廐侶攻堅而臨，不容忽視。

其餘賽事中，第四場四班1800米「榮惑」近三仗俱跑亞軍，表現已見穩定，今仗重配潘頓戰意十足；第五場四班1400米「將俠」上仗贏馬開齋，今次有保護權續爭勝途，有力添食。

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