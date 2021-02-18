潘頓今季與告東尼合作成績下滑，除了因為蘇銘倫來港客串分薄支持外，宿敵莫雷拉與東廐加強合作亦為主因之一。

今次（21日）潘頓與告東尼有三駒交收，除了馬王「時時精綵」外，尚有「嘉應之星」及「榮惑」兩駒，悉數惡氣十足。

尤其潘頓與「榮惑」故劍重逢，姑勿論賽果如何，光是配搭已經極具話題性。

此駒去年十月初配潘頓跑田草1800米，末段不選擇移出望空，發揮極具爭議性，不少網民形容騎者發揮肉酸。

今次潘頓難得再獲幕後信任，必定希望一雪前恥，尤其超一磅都要騎，反映戰意十足，且看能否將功補過，為此駒贏馬開齋。

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