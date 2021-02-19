周日（21日）田戰舉行三項大賽，分別是香港金盃、女皇銀禧紀念盃和香港經典盃。

翻查紀錄，近三季香港金盃日賽事，潘頓例贏兩Win或以上，大前季四喜臨門，前季成功起孖，上季則連中三元，今期手握重兵，有望延續優良傳統。

第三場國際一級賽1400米女皇銀禧紀念盃，潘頓近三屆夥拍「美麗傳承」（已退役）皆奪標而回，今屆改策東廐「嘉應之星」爭取四連霸。

此駒季內兩度與「金鎗六十」串Q，後駒周日改爭香港金盃，「嘉應之星」有機可乘贏番一次。

第六場三班1200米泥地，沈廐「好玩福星」前仗在田草1200米打開勝門，上仗初跑泥地同程再下一城，四歲馬如日中天，升上第三班只負120磅好跑，三連捷可期。

第七場國際一級賽2000米香港金盃，東廐「時時精綵」是前屆此盃盟主，上屆亦獲亞軍，至今九戰同程獲四冠四亞一季，演出極之準繩，與潘頓最夾檔，爭標要角。

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