周日（21日）沙田上演十場泥草混合賽，其中三場為泥地1200米，分別編在第一、第六及第八場舉行。

今季田泰安在泥地1200米，成績傲視同儕，20戰同程取得6冠5亞2季，勝出率30%、上名率65%。

兩位冠軍級騎師潘頓與莫雷拉，成績被遠遠拋離，潘頓只勝出兩場，而莫雷拉僅贏過一匹「南區有」。

本地一哥何澤堯及法國名將巴度，同程更交白卷，巴度更15戰全部不入三甲。

田泰安周日在泥地短途三匹座騎，包括第一場「多多寶驥」、第六場「文明之星」及第八場「超能力」。

其中「超能力」在泥地1200米9戰5冠2亞1季，五場頭馬均由田泰安包辦，今次人馬再來，令人期待。

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