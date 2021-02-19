本周日（21日）沙田馬場，上演兩場國際一級賽，包括第三場1400米女皇銀禧紀念盃及第七場2000米香港金盃。

回看近三季A加3跑道數據，大熱門表現絕對不差。

先講1400米，近三季進行過43場，大熱門贏過18次，勝出率達42%，預計第三場大熱門「夏威夷」，有望捧走女皇銀禧紀念盃。

至於2000米跑過12場，大熱門贏過五次，勝出率同樣超過四成。

第七場三冠大賽次關香港金盃，大熱門「金鎗六十」相信可把握這個良好數據，進一步提升其成績。

而周日尚有三場泥地1200米，分別編在第一、第六及第八場舉行。

同程大熱勝出率為29%，比率不算太高，且看屆時大熱門成績如何。

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199