十分資深的「神駒」系掌舵人余潤興，雖已年紀老邁，但卻經常入場為愛駒打氣，精神可嘉。

星期日（21日）第二場二班田草2000米，余潤興名下兩匹現役馬悉數列陣，分別為沈廐「勇猛神駒」由周俊樂主轡，以及「勇戰神駒」續配莫雷拉。

「勇猛神駒」在港只曾勝出一場二班田草1800米，至於「勇戰神駒」暫時在港三戰皆不入圍。

「勇戰神駒」前仗在巴度胯下跑第五，據悉苗禮德對巴度發揮不太滿意，此後雙方減少合作。

上賽「勇戰神駒」改由莫雷拉壓陣，結果後上第四有進展，今場為進軍打吡鋪路，雷神不放手擺明非勝不可。

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