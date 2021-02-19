周日（21日）上演三場大賽，包括1400米女皇銀禧紀念盃、2000米香港金盃及1800米經典盃。

其中潘頓在第三場一級賽1400米女皇銀禧盃將夥拍東廐的「嘉應之星」上陣。

潘頓說：「我曾贏過四次女皇銀禧紀念盃，分別是2013年以『雄心威龍』初次捧此盃，另外，近三年我均夥拍『美麗傳承』勝出這場大賽。」

「今年我夥拍『嘉應之星』參與這場賽事，我渴望這匹東廐馬可以助我再奪此盃冠軍。」

「『嘉應之星』上場由我接手出戰董事盃得第三，僅負於『金鎗六十』及『川河尊駒』跑得第三名，表現值得肯定。」

「『嘉應之星』馬性忠心，跑法主動能跟可鬥，沙田1400米亦合發揮。」

「最近一次試閘走勢很悅目，狀態很弗，可惜是排外檔（8檔）。」

「我會聽從練馬師告東尼的意見，我當然希望憑此馬四連贏此盃賽。」

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