馬會今午（19日）有兩駒退役，包括「陽剛武士」及「利盈福星」，沒有馬匹轉廐或被取消登記。

「陽剛武士」出自希斯馬房，是匹五歲澳洲自購馬，由知名兼資深馬主田北俊（外號田少）持有。

此駒來港至今15戰兩位，本身於2月9日在從化馬場試閘後流鼻血，雖屬第一次，但卻於十日後的今午被馬主放棄。

「陽剛武士」退役後不會返港，而田北俊名下暫無其他賽駒。

烙號E001的「利盈福星」隸屬容廐，是匹五歲新西蘭自購馬，來港後未曾上陣。

此駒在2月初左前腿肌腱受傷，為今午退役埋下伏線。

其馬主十二少團體另有八歲馬「勁飛聖」亦養於容廐，此駒剛在周三（17日）谷夜跑第三，本身近三季都無贏過。

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