隨着本港疫情進一步緩和，香港政府放寬社交距離措施，容許部份表列處所恢復有限度運作。

馬會表示，他們在審慎考慮場外投注處重開後的運作情況及顧客需求等因素後，馬會今日（19日）決定，由下周一（22日）起重開所有場外投注處，在嚴格執行公共衛生措施的情況下，為顧客提供賽馬及足球投注服務。

場外投注處將提供賽馬及足球投注、投注戶口提存、兌換現金券或中獎彩票及開設或重啟投注戶口的服務，但不會提供六合彩投注服務。

為避免場外投注處內聚集人群，場外投注處不會直播賽馬或足球賽事；除服務櫃台外，顧客可利用馬會電子錢包在自助售票機進行投注，並須於使用服務後離開場外投注處。

顧客可瀏覽馬會網站，了解最新資料。

場外投注處服務詳情：

開放日期及時間

非日馬賽事：中午12時至下午6時

日馬賽事：休息

提供的服務：本地賽馬、越洋轉播賽事及足球投注；投注戶口存款或提款；兌換現金券或中獎彩票；開設或重啟投注戶口

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推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199