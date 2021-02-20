周日（21日）重頭戲之一為第九場1800米香港經典盃，蔡廐「勁搏」季內五戰四捷，成績超卓。

此駒上仗易配薛恩，爆冷勝出香港經典一哩賽，今次增程跑曾勝的1800米，當然是爭勝要角之一。

以往「勁搏」一直由莫雷拉策騎，上仗改配薛恩取勝後，今次出爭香港經典盃繼續由薛恩執韁，雷神則跑同場「達心星」。

究竟雷神賽前是否曾向幕後索取「勁搏」的策騎權呢？

馬主鍾建書兒子鍾韙㻺表示：「『勁搏』上仗勝出香港經典一哩賽，是一個很大的驚喜。」

「至於用人方面，我們全部交由蔡約翰決定，從來不會過問，亦對練馬師的決定信心十足。」

「據我所知，『勁搏』近期狀態不俗，雖然最近一次試1200米泥閘全程居後，但蔡約翰和薛恩都滿意牠的表現，此課旨在輕抒步頭而已。」

「我認為今年四歲系列賽的參戰馬實力很平均，好些賽駒的潛力仍未表現出來。」

「我們一家人已養馬一段時間，對勝負向來只抱平常心，希望馬兒陣上可有好際遇及健健康康，已經心滿意足。」

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