蔡明紹出道首季即一鳴驚人，被馬迷讚譽為神童蔡，但近季成績大不如前。

不過，今季他與師傅告東尼重修舊好，成績好番好多，大年初三（14日）騎練合作「美麗笑容」捧走賀年盃後，告東尼罕有開腔大讚紹仔發揮完美，指他目前信心滿滿。

周日（21日）兩師徒合作五駒，有望再交出好成績，而且騎者近四次田戰例有馬贏獲六Win，手風正順。

第二場二班2000米，「曈曨光彩」前仗初跑同程只負於頭馬兩個身位，證明跑田草亦合發揮，呢匹較慢熱之長途馬，今季跑過四仗之後已收身上力，狀態重拾勝時水準。

蔡明紹早前策廐侶「興惑」孭116磅爆冷贏同程，留放一絕，「曈曨光彩」同樣孭116磅可照辦煮碗。

第九場四歲系列次關1800米香港經典盃，「包裝永旺」上仗跑同程捧成3.7倍大熱門，姍姍來遲只追得第五，復課後安排加眼罩試1200米泥閘，路程嫌短也後追第六，配件令馬兒更集中，效果不俗。

今仗此駒申請除羊毛面箍初戴眼罩上陣，排六檔形勢好，是爭標黑馬分子。

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