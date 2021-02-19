沈集成馬房「飛輪閃耀」來港後三戰獲一冠兩季，表現穩定。

周日（21日）年初十賽馬日，此駒將出戰四歲系列次關香港經典盃，屬捧盃熱門之一。

同系「閃耀中華」、「閃耀榮光」及「杭州飛輪」皆攜手於同日出擊，有望為「飛輪閃耀」出征大賽前助威。

其中沈廐「杭州飛輪」服役初出，角逐第一場四班泥地1200米，本身血統相當亮麗，有權藉此一出即勝。

「杭州飛輪」來港後試閘兩次，其中本月2日在何澤堯胯下後上失復不少失地跑入第六名，狀態循序漸進。

此駒血統相當亮麗，其母Teralani胞姐為2002至2003年澳洲最佳三歲雌馬，兼三項一級賽冠軍Private Steer。

「杭州飛輪」賽前準備充足，未嘗不可一鳴驚人。

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