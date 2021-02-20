周三（24日）谷草夜馬為百萬挑戰盃終極之夜，現時頭二位賽駒分別是沈廐「平常心」和蔡廐「共創繽紛」，彼此當晚都會出賽爭取最後勝利。

「平常心」初跑一班1200米續配潘頓，至於「共創繽紛」回配波健士角逐三班同程。

榜首「平常心」目前有66分，比次席57分的「共創繽紛」多九分，後駒屆時非勝不可，相反到時跑第二可能已夠做冠軍。

當晚共有三位騎師停賽，分別是陳嘉熙、周俊樂及郭能，變成見習騎師僅剩黃俊一人出賽。

第一班1200米：方廐「帖木兒」前仗在巴度胯下贏馬，再出以同一配搭跑第六。

賽後巴度被小組問話，今場換上田泰安，巴度則改策同廐「顯心星」。

第三班1000米：東廐「閃電精靈」上賽在蘇銘倫胯下搏失做阿二，神蘇已約滿離港，此駒今場回配贏馬騎師潘頓。

鄭廐「樂滿家」近兩戰均在彭國年胯下跑第三，今次將由莫雷拉壓陣謀功。

第三班1200米：「競技勇士」近兩戰俱配梁家俊，今場復跑三班賽，騎師是葉廐主攻手潘頓。

第四班1000米：賀廐「超額認購」上仗在潘頓胯下贏五班賽，如今移師第四班，大潘造不到磅，改由小潘潘明輝策騎。

第四班1650米：羅廐「西利哥」上賽在潘明輝胯下跑梗頸四，今趟易配莫雷拉，補中之心不言而喻。

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