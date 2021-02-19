苗禮德馬房踏入牛年之後，連續兩個賽日尚未交出頭馬，此情況可能與他犯太歲有關。

翻查苗廐對上七場頭馬，均由田泰安與莫雷拉執韁，看來此南非籍練馬師，傾向將實力馬交予二人搏殺。

周日（21日）賽事，頭場四班1200米泥地「多多寶驥」上仗搏失得亞軍，今次人馬再度合作兼排一檔，搏殺手影盡現。

另外第二場二班2000米「勇戰神駒」及第四場四班1800米「翡翠綠」均強配莫雷拉，前駒上仗排檔不佳，只以一馬位之差落敗；後駒上仗由梁家俊跑近後，今場交予莫雷拉操刀，必拼無疑。

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