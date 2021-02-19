踏入2021年之後，苗禮德馬房共派過五駒跑泥地賽，取得兩冠一亞成績，入Q率高達六成，今期（21日）馬房兩張王牌皆放在泥地馬身上，戰意鮮明。

第一場四班1200米泥地「多多寶驥」，今季五戰同程獲一冠兩亞，路程拿手，狀態長期見勇，排一檔可先拔頭籌。

第八場二班1200米泥地「銀紙」，上季至今三捷皆在同程取得，賀銘年胯下曾勝亦合發揮，升班負輕磅好跑，不妨再追捧。

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