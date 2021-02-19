意大利籍騎師李寶利自19年12月放棄在港策騎事業，轉投美國發展後成績明顯提升，更在當地三度揚威級際賽。

明天（20日）在安都拉茲馬場舉行全球最高獎金賽事沙特盃，李寶利獲邀出策應屆貝蒙錦標季軍Ｍax Player出戰這項大賽。

然而李寶利今晨（19日）在其個人社交媒體表示，由於入境政策更改而被拒入境，因此他將無緣出戰沙特盃。

李寶利指其本身已登機並扣上安全帶預備出發，然而他被告知須持有抵達彼邦前72小時的武肺檢測陰性證明，而這項政策是剛剛生效的，因此在起飛前他被要求下機。

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