蔡約翰和田泰安剛戰谷草夜賽（17日）均起孖，這對騎練手風甚順。

周日（21日）沙田賽事，蔡約翰在第九場四歲馬經典賽事系列次回合香港經典盃派出「勁搏」與「幸運快車」，前駒配薛恩，而「幸運快車」則配旺人田泰安，亦有兼顧必要。

田泰安表示，他曾於2015年與蔡約翰合作憑「酷男」捧走香港經典盃，騎者希望周日再為練者建功。

田泰安說：「『幸運快車』即使在頭關香港經典一哩賽不敵『勁搏』入Q，但前駒的表現其實很不錯。」

「雖然『幸運快車』周末初次跑1800米，是否適合是個問號，但看此馬上場末段的走勢很好，這是個好現象，加程應該也合。」

「此馬最近一課試閘，我全程按實，給牠輕舒步頭，牠的近態很好。」

「今屆香港經典盃很均勢，希望牠可以跑得接近。」

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