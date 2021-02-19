周日（21日）初十田戰將有三場大賽上演，其中四歲系列次關香港經典盃，苗禮德派出「智慧神駒」列陣。

今晨六點半左右，苗禮德喺馬房踩單車一路跟隨旗下禮拜日（21日）戰馬「智慧神駒」出圈。

練者喺烽火台用望遠鏡觀察馬匹操練走勢，睇完之後又再踩單車跟隨馬匹回到馬房，對呢匹四歲德國馬特別重視。

「智慧神駒」今次同場對手雖然甚強，不過從練者今晨動態，今戰仍然值得冷敲。

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