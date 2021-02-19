雖然本周賽馬焦點，落在沙特阿拉伯的騎師賽及沙特盃，但昨日（18日）杜拜美丹馬場，亦編排了三場二級賽。

這三場賽事分別為美丹短途賽、沙鏢一哩賽及百利錢錦標，結果分別由「等邊形」、「迪爾拜」及「夏日戀情」勝出。

其中「迪爾拜」及「夏日戀情」均出自高多芬藍營，並由艾柏賓訓練。

這批馬極有機會在3月6日超級星期六賽馬日及3月27日杜拜世界盃賽馬日上陣，值得留意。

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199