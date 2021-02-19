周日（21日）有三場泥地賽舉行，共有10駒初跑泥地，其中七駒曾在港或從化試過泥地大閘。

第一場「俏芳華」兩次泥閘獲一亞，上名一次於去年12月31日在從化出試1200米，當日主動帶放，終點前被「揚帆順風」超越，走勢還可以。

鄭俊偉旗下四歲生力軍「發財好市」，四次泥閘四冠，最近一次於2月9日由潘頓出試1200米，當日起步一般，隨即跟回群駒，三百望空，自動加速掄元。

「發財好市」同父系馬中，則有「豹子頭」泥地1200米贏過六場賽事。

「活力爵士」五次三亞一季，最近一次上名於去年3月31日由史卓豐出試1200米，當日仍隸屬蔡約翰馬房，戴耳塞出試。

馬會評語跟前入位，出腳整齊，同父系馬中則有「福喜多多」泥地1200米贏過三W。

第六場「富高八斗」三次泥閘兩亞，最近一次上名於19年3月22日由李寶利出試1200米，當日且放且留，埋門被「傲風雲」追過。

「文明之星」兩次一冠一季，勝出一次於去年10月22日由史卓豐出試1200米，當日搶欄帶放，腳法純熟，亞季軍馬是「知道必勝」、「美麗滿紛」，水準甚高。

第八場「天祿」五次一冠兩亞，勝出一次於去年1月2日在從化出試1200米，當日只得四駒出試。

「天祿」貼欄順放，直路中拋離其他馬，大勝「歡喜心」五個多身位而回，同父系馬中則有「鞍歌」泥地1200米贏過三W。

「南區寶」三次一亞一季，最近一次上名於1月15日由蘇銘倫出試1050米，當日戴頭罩、交叉鼻箍出試，出閘最慢，但迅即跟前。

結果此駒負於「錶之智能」而壓過「旺蝦王」，表現出色，同父系馬中則有「陽明滿滿」泥地1200米贏過三W。

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