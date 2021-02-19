剛周三（17日）谷戰蔡約翰憑「喜駿駒」和「共創繽紛」成功起孖，頭馬數字升至42Win，只落後榜首方嘉柏1Win。

蔡神仙同時在港已累積第1,299場勝仗，只差1Win就邁進1,300Win里程碑。

蔡神仙在田戰已連贏八日，近四次例有王牌馬勝出，數據強勁。

周日（21日）田戰蔡廐一對王牌馬「特駒聯盟」和「紅運大師」，值得優先留意。

第六場三班1200米泥地「特駒聯盟」，三捷皆在同程取得，路有專長，狀態長期見勇，只負117磅輕飄飄，坐位望贏之材。

第八場二班1200米泥地「紅運大師」，三捷兩在同程取得，路程首本，復課狀態有進無退，史卓豐駕輕就熟，有力重敲勝鼓。

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