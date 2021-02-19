「壽臣」剛戰（17日）以鼻位之差不敵「共創繽紛」跑第二未竟全功，今次（21日）派出「醒臣」，希望為此系打響牛年頭炮。

姚本輝受訪時表示：「自從『醒臣』今季加盟後，我已認定此駒性能泥優於草。」

「如今跑了數仗，我相信賽績證明我的判斷沒有錯，我認為『醒臣』的泥地實力，比草地至少高半班以上。」

「由於高班泥賽編排較少，今次難得遇上合適路程，當然把握機會希望能再下一城，賽前準備工夫完整，相信有不俗爭勝機會。」

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