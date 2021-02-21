周日（21日）田戰跑七草三泥，草地賽在A加3跑道進行，其中三場1400米必須盯緊刑滿復出的領先騎師莫雷拉。

事關近兩次以同一欄位作賽，他共策四駒列陣1400米，取得兩冠兩季成績，上名率百分百。

星期日第三場「夏威夷」（蔡約翰馬房）今季熱身兩仗後已回勇，過往四戰田草1400米獲三冠一季，路程首本，可期重開勝門。

第五場「將俠」（告東尼馬房）三戰同程獲冠亞季各一，已找到最佳出路，勝後只加五分仍跑第四班，力足再下一城。

第十場「旗幟輝煌」（羅富全馬房）在港初出跑1400米排13檔，沿途走三疊仍可入位，難度極高。

今仗排9檔，起步形勢改善，有望收復前失。

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