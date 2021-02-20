周日（21日）沙田賽事第十場三班草地1400米，姚廐生力軍「總理」上次在華將梁家俊胯下跑第二。

他今次受訪時表示馬兒上賽輸得不值，再出有力勝回一仗。

梁家俊說：「『總理』上場直路受困遲了望空，最終僅負跑第二，表現已算不錯。」

「由於三班賽步速偏慢，故（上次）我已經專登搵一匹機會最佳的對手『勁力勇士』（該場頭馬）來跟隨，可惜卻遇上慢步速。」

「入直路後受困，遲遲未能望空，最終只能跑第二，惟馬兒末段卻交出強勁衝刺。」

「『總理』是匹大步均速馬，慢步速不合發揮，今場排3檔（起步）有利，陣上希望可以跟前一點，讓牠舒服地競跑，以爭取最佳成績。」

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