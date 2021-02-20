徐雨石在周日（21日）第九場香港經典盃獨派「符號」參戰，雖然此駒並非牌面馬，但徐廐在其餘場次，仍不乏實力馬。

頭場「中華威威」加盟徐廐後首戰，幾乎在泥地1200米打開勝利之門，可惜其後表現反覆，今次由刑滿復出之莫雷拉壓陣，有力爭取在港首捷。

徐雨石受訪時說：「『中華威威』來投時健康良好，因此很快便交出好表現。」

「我本來以為此駒好快可以交出頭馬，奈何牠演出飄忽，其後三仗表現一般。」

「這匹盛年馬狀態，其實一直保持良好，今次有莫雷拉效力，相信可以提升取勝機會。」

「『中華威威』今次排7檔尚算適中，且看能否順利勝回一仗。」

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