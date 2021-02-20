韋達於奧運馬房開倉，賽前一朝極少安排戰馬到大圈加課。

不過凡事總有例外，今晨（20日）主角就是參加香港經典盃的「將王」。

約四時三刻，韋達安排「將王」由助手策騎到大圈快踱，馬兒一直沿外欄輕抒步頭，全程小心翼翼，整朝大圈就只得這匹戰馬加課。

雖然「將王」今仗必屬大冷身份，但之前韋達一直相當重視，經常親自考驗。

今次增程更合腳法，以及初戴眼罩上陣，且看能否帶來驚喜。

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