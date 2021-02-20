明午（21日）上演七草三泥賽事，其中八場有從化兵列陣。

頭場徐雨石馬房「中華威威」季初由韋達馬房轉投後首仗即入Q。

該次賽前被安排北上操練近一個月才回港試閘，果然交出一定成績。

隨後三仗跑近但無功而回，今賽前練者刻意安排此駒短期逗留從化四天儲新鮮感。

搵到莫雷拉超磅騎誠意足，是時候打開勝門。

第八場韋達馬房「超能力」五勝泥地1200米，屬同程專家。

上場初跑谷草竟能入Q，反映馬匹狀態處於巓峰。

1月初首次被安排北上操練，最後一課於登山跑道練氣才回港，安排具針對性。

回港後安排多課快操兼試閘，動態異常積極。

今場回配最佳拍檔田泰安，大有機會完成同程六捷偉業。

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