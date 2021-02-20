《玄機解馬》第三季第25集將在周六（20日）傍晚6時半於YouTube及《果燃台》開播。

碧霞老師與好拍檔DMAN，繼續同大家講風水、畀心水馬。

大家好耐唔見嘅《一命二運三風水》，踏入牛年將會捲土重來。

家庭觀眾廖先生希望碧霞老師指點，因為佢屋企廚房同廁所幾乎相連，即係所謂「水火不容」。

到底應該點樣執可以改善到？個窗「南望水」又應該點樣化解？

除咗繼續有大家好關心嘅《賽日通勝》外，仲有碧霞老師同DMAN提供周日（21日）沙田賽事心水馬，大家記住準時收睇。

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