疫情再度緩和，各行各業回復較正常運作，當中包括本地唯一職業聯賽港超聯。

港超聯有兩隊與馬圈扯上關係，包括由馬主黃良柏及李文恩分別統領的冠忠南區及理文。

它們在早前的休賽期內均有增兵，以應付今季餘下賽事，從中亦有助促進就業。

賽馬方面，李文恩名下新兵未命名，未能出賽打拼，相反黃良柏可謂傾巢而出，將有名下新勝馬「新力寶」，以及「南區」系雙雄進擊周日（21日）田戰。

第八場「新力寶」已從傷患中走出來，上次有前有後地重開勝門，盡顯泥地1200米實力。

如今匆出再攻此程，必屬乘勝追擊之舉，亦反映本身健康趨穩，可期再下一城。

同場「南區寶」今季雖已三勝谷中1000米，但卻無望贏取百萬挑戰盃，如今以大熟大勇之身首次跑泥，未嘗不可季內第四度建功。

第六場「南區有」前仗排10檔起步贏泥地短途開糊，已找到最佳出路；雷神不放手必有所圖，今次抽11檔出閘，有權在同程重響勝鼓。

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