華籍練馬師丁冠豪冇馬跑今日（21日）經典盃，但一早開聲講過，想部署旗下「足金好球」爭分跑3月21日打吡大賽，更鎖定3月7日一場第二班田草1800米。

本應呢場賽事啱晒新勝同班同程嘅廐侶「颷驥」，不過丁冠豪喺部署上，就刻意讓路俾「足金好球」，「颷驥」唯有改Plan跑今日第二場二班2000米。

現年六歲嘅「颷驥」翻步越嚟越慢，上場贏1800米餘勢相當好，所以今鋪再跑長二百，應該No Problem，話唔定幫馬房連贏四期嘅紀錄延續落去。

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