近年馬會對練馬師成績嚴格處理，非從化倉最低頭馬要求為16W，若頭馬為14或15W，獎金需要達到2,100萬元，才可上岸。

現時頭馬單位數字之三個馬房，分別為高伯新（8W）、何良（8W）、鄭俊偉（2W）。

何良在周日（21日）只報「豐彩華庭」一駒，可惜此駒列後備五，因此何良今戰將掛免戰牌。

而榜尾之鄭俊偉，今戰有三駒出賽，包括第一場 「發財好市」、第五場 「鋼鐵福陞」及第六場 「公証福將」。

「發財好市」在港初出跑第三，今戰轉跑泥地1200米，此駒在港四次試泥閘全勝，今次潘頓接手，有望為鄭俊偉打響牛年頭炮。

「公証福將」曾三勝泥地1200米，今次降班用周俊樂減磅，馬房出保護權應戰，有望在同程再度報捷。

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