姚本輝今戰（21日）出馬陣容不俗，其中第八場就安排兩匹高分泥地好手「醒臣」及「鞍歌」迎戰，有望為馬房增添勝仗。

今晨（20日）加課練者亦對這兩駒寧舍緊張，他先安排兩匹戰馬於機坪踱步圈熱身，自己則站在一旁觀看。

十分鐘後，「醒臣」及「鞍歌」隨即轉往內圈繼續操練，姚本輝同時亦跟到實，行出烽火台觀操。

雖然只是慢工夫，但課罷練者立即到隧道口接馬，並向助手詢問馬匹情況，動態一絲不苟，看來對今仗志在必得。

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