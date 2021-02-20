徐雨石今季暫時勝出14場頭馬，周日（21日）他派出七駒上陣，其中一匹實力馬是第十場「電訊巴打」。

雖然徐雨石對待質新馬作風，向來較為慢熱，然而「電訊巴打」有點例外。

此駒在港六戰，經常跑得接近，上仗更首度入位，只不敵今季表現神勇之「三圓䮭路」。

徐雨石認為「電訊巴打」跑完上仗後更進一步，狀態依然勇銳。

他今場稍擔心是「電訊巴打」排10檔起步，影響沿途走位，希望鞍上人田泰安，屆時取位時成功執生。

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