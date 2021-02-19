2000年6月4日，「靚蝦王」在東京攻下安田紀念賽，成為首匹勝出海外G1的香港代表，名垂史冊，晉身為一代馬王。

然而，許多馬迷也許忘記了，其實與「靚蝦王」同期的馬中，有一駒曾數度力壓「靚蝦王」，乃這匹一代馬王的宿敵。此駒名喚「特區之星」，由王登平訓練。

「特區之星」首季跑了四場新馬賽，贏了其中兩場田草1000米後，便評73分編插進第二班。

在當時也好，在今天也好，這都是極嚴苛的評分處理。

但「特區之星」隨即為評磅員證明他法眼無差，因為在接着的三場二班賽，「特區之星」錄得一冠兩亞的佳績。

同一季，「靚蝦王」僅跑了一場新馬1000米直路賽，贏了。兩駒在首季沒有碰上頭。

到了次季，「特區之星」首四戰全勝，全跑沙田，路程1000米至1400米。

其中，次季首仗初遇「靚蝦王」，「靚蝦王」只跑第六。

次仗短途預賽盃，兩駒都是初跑1400米，結果末段叮噹馬頭鬥得難分難解。

最終「特區之星」在高雅志胯下，以馬鼻毛之先險勝胡活士主轡的「靚蝦王」。

到了季尾的田草1200米主席獎，「靚蝦王」才首次擊敗「特區之星」。

「靚蝦王」在金仕芬胯下，力壓愛倫的一對馬配冼毅力的「奔騰」和配余健誠的「聖利」掄元，由霍達操刀的「特區之星」飲恨梗頸四。

值得一提的是，這一季「靚蝦王」的練馬師是姚本輝而不是愛倫。

撰文：余伯樂

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