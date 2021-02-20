賽事水準高低，可以從同組馬再出成績與完成時間快慢定奪。

今次（21日）沙田日馬第四場四班1800米，徐雨石馬房「尖子」曾於去年10月24日跑同班同程，水準算高。

須知同場其他賽駒如「美麗天使」、「 老表醒」、「福善」、「動力飛鷹」等，在往後三仗內先後贏馬補中。

「尖子」當時轉直路彎走出外疊蝕位，臨尾仍交出全場最快末段時間上名，屬於今場強組賽事表現較好一駒。

這匹六歲北半球自購馬賽前操練積極，於降班邊緣配波健士不似再想向下望，今仗成冷勿忘。

第九場1800米香港經典盃，告東尼馬房「幸福老撾」新勝谷草，儲夠分挑戰此項賽事。

上賽亞軍「星運子爵」及季軍「輝煌星」翌仗分別補中及入Q，反映「幸福老撾」贏馬水準頗高。

加上該場完成時間較標準快0.62秒，屬全日最佳段速賽事。

「幸福老撾」有轉場不利因素，隨時會被馬迷忽略。

預計此駒臨場賠率偏高，隨時帶給馬迷驚喜。

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