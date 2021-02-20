見習騎師周俊樂跑埋周日（21日）田戰便要停賽兩期，翻查紀錄，騎者今季三次服刑前其中兩次皆有馬贏，合共取得五Win佳績。

周俊樂10月14日憑「心中有您」（已退役）、「牛精大哥」及「二郎」（均屬告東尼馬房）連中三元，11月4日靠「八進」（賀賢馬房）及「如真如假」（已退役）起孖。

騎者今期共策五駒，第六場「公証福將」和第十場「明月輝煌」皆路合態勇，值得睇好。

第六場三班泥地1200米，「公証福將」（鄭俊偉馬房）四捷中三Win在同程取得，路程拿手，周俊樂騎過一次即勝，人馬故劍重逢可信賴。

第十場三班草地1400米，「明月輝煌」（韋達馬房）前仗初配周俊樂跑1400米即入Q，再出換上潘頓增程跑谷草一哩才輸，重返田草同程可由蟲變龍。

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